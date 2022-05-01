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ikinci kez ertelendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021 tarihinde başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım’ın ölümüyle ilgili davada duruşma ikinci kez ertelendi.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:28
ikinci kez ertelendi

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım’ın doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesi ile ilgili davanın İkinci duruşması bugün Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet M., savcı Salkım’ın ailesi, taraf avukatları katılırken diğer sanık Mehmet S. duruşmada yer almadı. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Ahmet M., savunmasında iddianamede yer alan ifadesini tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmeyip beratını istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Haziran'a erteledi. •iha•

Son Güncelleme: 30.04.2022 14:52
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