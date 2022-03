iki tarafta mağdur

Sürücü Kurslarının en büyük gider kalemi olarak görünen akaryakıt fiyatlarının artması sürücü kurslarının fiyatlarına yansıdı. Yapılan kurs zamları ile birlikte ehliyet alacak adaylar zorlanırken sürücü kursları da kursiyer bulmakta zorluk yaşamaya başladı. Yozgat Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkanı Murat Güven son zamanlarda sürekli artan ve sürücü kurslarının sektörüne olumsuz yansıdığını belirterek, kendilerinin de bu artışları sürücü adaylarına yansıtmak zorunda kalacaklarını belirttiler.

İLK DEFA YAŞANDI

Her yılın son ayında kurs fiyatlarını belirlediklerini belirten Güven, “Bu yılda aynı şekilde kurs fiyatımızı 2 bin lira olarak belirlemiştik. 2022 yılı için belli olmayan başta asgari ücret dahil olmak üzere birçok gider kaleminin belirsizliği üzerine fiyatlandırma yapılmıştı. Son 4 ay da yüzde yüz civarı zam gelmesinden dolayı sektörün zam yapması artık kaçınılmaz oldu. Yılsonunda belirlemiş olduğumuz fiyatları güncelleyerek kurs ücretlerimiz 3 bin liraya çıkardık. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar bu şekilde devam ederse bayram sonunda kurs fiyatlarımızı 4 bin lira olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Durum böyle olunca hem biz sürücü kursları mağdur oluyoruz hem de ehliyet almak vatandaşlarımız mağdur oluyor. Her sene kurs ücretleri yılsonunda belirler bir yıl aynı fiyat ile devam ederdik ama bu sene yılsonunda fiyatımızı belirledik 3 ay geçmeden zam yaptık ve durum böyle giderse tekrar zam yapmayı planlıyoruz. Böyle bir durumu ilk defa bu sene yaşadık” dedi.

EĞİTİMİ VERİYORUZ

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren Güven, “ Sürücü kursuna yazılan bir kursiyere 16 saat direksiyon dersi verilmektedir. Bu 16 saatin 2 saati similatör geriye kalan 14 saati ise direksiyon eğitimi veriliyor. Sınavların ciddi yapılması nedeniyle derslerin önemi çok arttı. Kursiyerlere 1 ders 50 dakika olmak kaydıyla 16 saat direksiyon dersi veriyoruz ve sınavlara hazırlıyoruz. Artık kursiyerler sürücü kurslarına yazılırken kaç saat ders alacağını biliyor. Ayrıca 16 saat uygulama dersinin tamamını almadan sistem adayın sınava girişini onaylamıyor. Bu hem zaman kaybı hem de maddi kayıp olarak onları zorluyor. Bu yüzden sektör olarak sürekli artan maliyetler karşısında giderlerimizin karşılanamayacağı bir durum oluştuğu için ehliyet fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR ZARAR

GÖRÜYOR

Akaryakıtın yanı sıra yedek parçalarında zamlandığını belirten Güven, “Gerçekten bu sen her şeyin fiyatında artış oldu. Yedek parça fiyatlarına gelen zamlarda bizleri zorlar oldu. Kursiyerlerimizin yüzde 70’şi ilk defa araç kullanıyor. Araç kullanırken yapılan hatalarda ister istemez araca zarar veriyor. Bundan dolayı araçlarımıza sürekli bakım yaptırmak zorunda kalıyoruz. Yapılan zamlar bizleri orda da zorluyor “ dedi.

‘DESTEK BEKLİYORUZ’

Son dönemde yaşanan yüksek fiyat artışlarından olumsuz etkilenen sürücü kursları, devletten kdv ve ötv indirimi bekliyor.

Güven, “Kursiyer kayıpları da bizim kazançlarımızı olumsuz etkiledi. Zararına çalışıyoruz. Sadece sürücü kurslarının değil ulaşım sektöründe olan lojistik, personel taşımacılığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığı gibi alanları da doğrudan etkiliyor. Eğer enflasyonun düşmesini istiyorsak enerji maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Bu da fiyatlara yansıyacaktır. Biz sürücü kurslarında araç alımlarında ÖTV ve KDV indirim desteği istiyoruz. Bunun dışında yakıt alımlarında ÖTV ve KDV indirimli şekilde almayı talep ediyoruz. Bu şekilde bir desteği devletimizden bekliyoruz. Eğitim de bir temel ihtiyaçtır. Özel eğitim kurumlarına KDV’nin kaldırılmasını bekliyoruz.''•Selma Şahin•