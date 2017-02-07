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İki iş yerini soydular

07 Şubat 2017 Salı 05:45
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Yozgat’ta Tol Çarşı’da iki iş yerine giren hırsızlar, 1 motosiklet, 2 av tüfeği ve bir miktar para ile kayıplara karıştı.

İki iş yerini soydular
Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde oldu. Yozgat’ta Çapanoğlu ailesi tarafından inşa ettirilen ve günümüze kadar ticaret merkezi olarak kullanılan tarihi Tol Çarşı’da meydana gelen olayda, motosiklet dükkanına ve av bayiine giren hırsızlar, iş yerlerinden bir motosiklet, 2 av tüfeği ve bir miktar da para çaldılar. Olayı haber alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. İş yerlerinde parmak izi tespit etmeye çalışan ekipler ayrıca civarda bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını da incelemeye aldılar. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Olayın gece saatlerinde olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Onur Uğur, 8 yıldır Tol Çarşı’da bulunduğunu ve ilk defa başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.
İş yerinden 1 adet motosiklet çalındığını belirten Uğur, “Yozgat’ta böyle olaylar olmazdı, olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Bizim dışımızda 20 metre ilerideki av bayi ve bisikletçiye de aynı gün hırsız girdi. Oradan da 2 adet av tüfeği ve bir miktar para çalındı” şeklinde konuştu.

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