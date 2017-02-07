İki iş yerini soydular

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde oldu. Yozgat’ta Çapanoğlu ailesi tarafından inşa ettirilen ve günümüze kadar ticaret merkezi olarak kullanılan tarihi Tol Çarşı’da meydana gelen olayda, motosiklet dükkanına ve av bayiine giren hırsızlar, iş yerlerinden bir motosiklet, 2 av tüfeği ve bir miktar da para çaldılar. Olayı haber alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. İş yerlerinde parmak izi tespit etmeye çalışan ekipler ayrıca civarda bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını da incelemeye aldılar. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayın gece saatlerinde olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Onur Uğur, 8 yıldır Tol Çarşı’da bulunduğunu ve ilk defa başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.