İki ilçeye kaymakam

YOZGAT’ın vekaletle yürütülen iki ilçesine kaymakam ataması yapıldı. Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ’ın vekalet etti Çekerek Kaymakamlığı ile Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay’ın vekalet ettiği Saraykent ilçesine atama yapıldı. Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, daha önce Gümüşhacıköy ilçesinde görev yaparken, geçen yıl dil kursu için yurt dışında bulunan Çakal, Çekerek ilçesine atandı. Daha önce Nevşehir ili Acıgöl ilçesinde görev yapan Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı da Saraykent ilçesine ataması yapıldı.

