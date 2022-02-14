iKi iLÇEYE 15 MiLYONLUK YATIRIM

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, geçtiğimiz yıl içerisinde Kadışehri ilçesine 2 milyon 613 bin, Çekerek ilçesine ise 12 milyon 533 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Çekerek ilçesine bağlı köylere geçtiğimiz yıl içerisinde BSK olarak 4 kilometre asfalt yaptıklarını hatırlatan Nazlı, sathi kaplama afsalt olarak, 2,5 kilometre sıcak asfalt, 11,1 kilometre 2’inci kat asfalt ve 113 kilometre ise yama çalışması yaptıklarını vurguladı. 295 kilometre Reglaj ve Stabilize yol çalışması yaptıklarını hatırlatan Nazlı, ‘’Program haricinde 35 tane içme suyu, kanalizasyon tesisi yapımı, bakım ve onarım çalışmaları yaptık. 1 adet tarımsal sulama tesisi kapsamında havuzdan sulama tesisi, Milli Eğitim hizmetleri kapsamında bir adet İlköğretim Okulu, Gençlik ve Spor hizmetleri kapsamında 1 adet Kültür ve Spor tesisini Çekerek ilçemize kazandırdık. Çekerek ilçemizde kırsal alt yapı çalışmalarına 4 milyon 472 bin lira, Proje ve üst yapı çalışmalarına 8 milyon 81 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 553 bin lira İl Özel İdaresi bütçesinden harcama gerçekleştirdik’’ dedi. Kadışehri ilçesine ise geçtiğimiz yıl içerisinde 2 milyon 613 bin liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Nazlı, ‘’Asfalt Sathi kaplama olarak 8,5 kilometre asfalt, 250 kilometre de yama çalışması yaptık. 520 kilometre Regaj ve Stabilize yol çalışması yaptık. İlçemizde 4 bin 6 metre kare kilitli parke çalışması, 1 adet içme suyu tesisi yapımı, bakım ve onarımı ile 2 adet elektrik Motopomp çalışması gerçekleştirdik. 18 adet program harici kanalizasyon, içme suyu tesis yapımı, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik’’ diye konuştu.