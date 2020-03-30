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İki ilçede Pazar kapatıldı

Yozgat'ta korona virüsü nedeniyle iki ilçede pazar kurulması yasaklandı.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:14
İki ilçede Pazar kapatıldı

ÇAYIRALAN ve Sarıkaya ilçelerinde kurulan haftalık pazarların, korona virüsü tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, yarın (Salı günü) ilçede kurulan Halk Pazarı’nın Korona Virüsü tedbirleri kapsamında açılmayacağını duyurdu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, ‘’Virüs ile mücadele kapsamında ilçemizde Çarşamba günü açılan halk pazarı kapatılmıştır. Lütfen zorunlu olmadıkça evde kalalım’’ uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Sarıkayaçayıralan
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