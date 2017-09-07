iki asırlık çınar!

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, her yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası ile ilgili ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da kutlanacağını bildirdi.

Zabıta teşkilatının iki asra yaklaşan ömrüyle insan sağlığı ve huzurunun korunması için büyük bir görev üstlendiğini kaydeden Baran;

“Toplum olmanın gereği olarak beklenen huzur ve düzeni yerine getirmeye çalışan belediye sınırları içerisinde, halkın sağlık ve huzuru ile değişin, gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak, halkın yasalar çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek Zabıta’nın başlıca görevidir” dedi.

Özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Zabıta memurlarının işinin vatandaşlar tarafından kolaylaştırılabileceğini kaydeden Baran,; “Lütfen zabıta personelimize yardımcı olalım’ şeklinde çağrıda bulundu.

Zabıta Teşkilatı’na verdiği destekten ötürü Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’a da teşekkür eden Baran, şöyle konuştu:

“Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Belediye Zabıtası kin ve husumetin ifadesi değil şefkatin ve vatandaşlar arasındaki katalizörün ta kendisidir. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden özveri ile çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak için uğraşan teröristlere karşı canını siper ederek vatanı için şehit düşen asker, polis ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”