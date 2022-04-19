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ihtiyaç sahiplerini unutmadılar

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere alış veriş kartları dağıtıldı.

19 Nisan 2022 Salı 00:35
ihtiyaç sahiplerini unutmadılar

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunun altını çizen Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını bildirdi. Ramazan ayının paylaştıkça güzel olduğuna değinen Aydoğmuş, “ Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak ramazan ayı bereket ayıdır diyerek, bir nebzede olsa vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için, karınca kararınca alış veriş kartlarımızı dağıttık. Rabbim ramazan ayının ve ramazan ayı içinde aradığımız Kadir gecemizin hürmetine, milletimizi devletimizi bu zor günlerden kurtarsın, sıkıntılarımızı gidersin, tüm insanlığa yardım etsin” dedi. 

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:27
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