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İhracatımız arttı

YOZGAT’tan farklı ülkelere gerçekleştirilen ihracat oranı bir önceki aya göre ise yüzde 33 oranında, bir önceki yılı aynı dönemine göre ise yüzde 127,4 oranında arttı.

İhracatımız arttı

YOZGAT’tan farklı ülkelere gerçekleştirilen ihracat oranı bir önceki aya göre ise yüzde 33 oranında, bir önceki yılı aynı dönemine göre ise yüzde 127,4 oranında arttı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
İhracatımız arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD izledi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat’ta ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 127,4 arttı. Bu artış ile 1 milyon 289 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yozgat’ın ithalatı ise aynı dönemde yüzde 34,2 azalarak, 1 milyon 642 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 33, ithalatta yüzde 126,7 arttı.

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İhracatımız Arttı
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