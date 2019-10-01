İhracatımız arttı

Yozgat' ta da, ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 271 milyon dolar ile Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat' ta, ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. İhracat rakımı 631 bin dolara ulaştı. İthalat yüzde 30,3 azalarak, 1 milyon 146 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 48,8, ithalat da yüzde 71,6 oranında azaldı.