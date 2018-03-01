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İhracatımız arttı

AVRUPA Ülkelerine, Yozgat’ta yapılan ihracat oranı geçtiğimiz yıla oranla arttı.

İhracatımız arttı

AVRUPA Ülkelerine, Yozgat’ta yapılan ihracat oranı geçtiğimiz yıla oranla arttı.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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İhracatımız arttı

Yozgat’tan yapılan ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 oranında, ithalatımız ise yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; yurt genelinde ihracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak takip etti. Yozgat’tan genellikle tekstil, kazan ürünlerinin ihraç edildiği kaydedildi.

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