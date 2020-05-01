İhracatımız arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azaldı. 13 milyar 422 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İthalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Mart ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 37,2 arttı. Dönem içerisinde 1 milyon 332 bin dolarlık ihracat yapıldı. İthalat yüzde 66,3 azalarak 1 milyon 256 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 33 artarken, ithalat yüzde 89,9 arttı.