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İhracat atağı

Ticaret Bakanlığı hayata geçirdiği ‘81 İlde İhracata İlk Adım Programı’ ile yeni bir ihracat hamlesi başlattı. Program kapsamında Bakanlık, Türkiye genelinde sahaya inerek potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaları ihracata yönlendirecek.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:58
İhracat atağı

TİCARET Bakanlığı, ihracat atağını ‘81 İlde İhracata İlk Adım’ Programı ile sürdürüyor. Program kapsamında Bakanlık, Türkiye genelinde sahaya inerek potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaları ihracata yönlendirecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ‘81 İlde İhracata İlk Adım’ Programını tanıttı. Program, ihracat potansiyeli olduğu halde hiç ihracat yapmamış ya da son 10 yılda bir kez ihracat yapıp bırakmış firmalara danışmanlık hizmeti verilmesini kapsıyor. Bu doğrultuda, alanında uzman mentorlarla firmaların bir araya getirilmesi ve firmalara mentorluk hizmeti verilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Pekcan tüm çalışma ve projelerinin tamamlandığını ve doğrudan sahaya inerek firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programımızı başlattıklarını duyurdu. Bakan Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun'da pilot uygulamasına başladıkları 81 İlde İhracata İlk Adım programıyla Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatını artıracaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
İhracat Atağı
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