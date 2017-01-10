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İhraç edildiler!

10 Ocak 2017 Salı 05:23
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OHAL kapsamında 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile Yozgat’ta bazı kurumlardan memurlar ihraç edilirken, bazı memurların ise yeniden görevlerine iade edildiği bildirildi.

İhraç edildiler!
OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile emniyet, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bazı diğer kurumlardan ihraçlar gerçekleşti.
Bu kapsamda Yozgat’ta da bazı kurumlarda görev yapan memurların meslekten ihraç edildiği, bazılarının ise görev iadesinin yapıldığı öğrenildi. 
Yozgat’ta İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan bazı imam hatip, kuran kursu öğreticisi ve müezzinler ile İŞKUR İl Müdürlüğü’nde görevli iş ve meslek danışmanı bir memurunda 6 Ocak tarihli KHK ile görevden ihraç edildiği belirtildi.

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