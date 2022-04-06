ihmal öldürür

Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun önerisi ile 1956 yılından itibaren Nisan ayının ilk haftası, kanser konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ülkemizde Kanserle Savaş Haftası olarak kabul edildiğinin altını çizen Bakır, "Dünya çapında her yıl yaklaşık 10 milyon insan kanserden ölmektedir. Yaygın görülen kanserlerin en az üçte biri önlenebilir sebepler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeplerin en önemlisi sigara kullanımıdır. Sigaraya ek olarak önlenebilir diğer önemli sebepler; alkol tüketimi, aşırı vücut ağırlığı (obezite), fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme olarak sayılabilir. Kanser riskini artıran bu durumlardan kaçınarak ve erken teşhis-tedavi ile her yıl milyonlarca hayat kurtarılabilir.

Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafınca önerilen meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütülmektedir. Özellikle bu kanser türlerinde erken teşhis ve tedavi ile hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.

TARAMA YAPTIRILMALI

Herkesin mutlaka tarama yaptırması gerektiğini belirten Bakır, "40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taraması ücretsiz olarak; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçlarında yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın kanser konusunda bilinçlenmesi, kanser tarama programlarına katılması ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kurumlarına başvurarak erken tanı konulmasının sağlanmasının kanser hastalığın tedavi başarısında büyük önemi vardır" dedi.

