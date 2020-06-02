İhmal mi var?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Şefaatli ilçesinde gerçekleşen son korona virüs vakasını değerlendirirken, Korona virüs şüphelisinin izole edilmeden kendi imkânlarıyla Yozgat’a gönderildiğini ileri sürdü. Keven, Yozgat Valisi Kadir Çakır’dan olayın soruşturulmasını talep etti.

Keven, Şefaatli ilçesine bağlı Başköy’de ikamet eden 67 yaşında bir vatandaşın çeşitli şikâyetlerle Şefaatli Devlet Hastanesi’ne gittiğini, burada korona virüs hastası olmasından şüphelenilmesine karşın, gerekli izolasyonun yapılmadığını kaydetti. Keven, ‘’Şefaatli Devlet Hastanesi Başhekimliği, korona virüsten şüphelendiği hasta için acil durum önlemlerini alıp izole bir şekilde ambulansla hastayı Yozgat Şehir Hastanesi’ne götürmesi gerekirken hastane yetkilileri hiç bir önlem almadan hastaya Yozgat’a gitmesi gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine hasta Yozgat Şehir Hastanesi’ne kendi imkânlarıyla gidiyor. Burada yapılan tetkiklerle korona virüs tespit ediliyor’’ dedi.

Keven, geçen sürede korona virüsün başka birilerine bulaşması halinde bunun hesabını kimin vereceğini merak ettiğini kaydederek, ‘’Pandemi sürecinde bir hastane yönetimi şüphelendiği hastaya böyle mi yaklaşmalıdır? Hasta kendi imkanlarıyla gidecekse izolasyon önlemleri için genelgeler neden yayımlanmıştır? Yozgat Valiliği’ne bu durumu soruşturup açığa çıkarması için sesleniyorum. Şefaatli’den gelen hasta neden izole edilip Yozgat’a getirilmedi? Bu arada geçen sürede temas ettiği kişiler araştırıldı mı? Bu kişilere test yapıldı mı? Başköy’de herhangi bir tarama yapıldı mı? Hastanın Şefaatli’de banka şubesine bile girip çıktığı söyleniyor. Bu iddiaların araştırılmasını ve gerekli tedbirlerin ciddiyetle alınmasını Yozgat Valisi Sayın Kadir Çakır’dan rica ediyorum” ifadelerini kullandı.