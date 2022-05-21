Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ihmal gelmeyin

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20
ihmal gelmeyin

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH)’nın kesin nedeni bilinmemekle birlikte sindirim sistemi kanalının yüzeyinde kronik iltihaplanma biçiminde tanımlandığını belirten Dr. Şahin, İltihap ağızdan başlayarak makata kadar sindirim kanalı boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.  İBH genelde ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki ayrı tipte oltuğunu söyleyen Şahin, kadın ve erkeklerde eşit olarak görülen İBH; en yaygın olarak 15-35 yaş aralığında gördüğünü belirtti.  İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) ve irritabl bağırsak sendromu (İBS) benzer belirtiler sebebiyle genellikle birbiriyle karıştırıldığını vurgulayan Şahin, “İBH’nın belirtileri daha çok ishal, dışkıda kan, kramp biçiminde karın ağrısı, hızlı kilo kaybı, ateş yüksekliği ile sürekli bitkinlik ve halsizlik şeklinde. Kroniktir ve ömür boyu sürüyor. İBS ise daha çok psikolojik kökenli olup; karında şişkinlik, gaz, gerginlik, ağrı, büyük tuvalet alışkanlıklarında bazen kabızlık, bazen ishal şeklinde belirti gösterir. İnflamatuvar bağırsak hastalığına (İBH) geç tanı konması hem hasta hem de hekimler açısından sorun oluşturuyor. Bu durum özellikle ilk belirtileri iritabl bağırsak sendromuyla (İBS) örtüşen Crohn hastalığı için geçerli. İnflamatuvar bağırsak hastalığında 3 aydan uzun süren karın ağrısı, son 3 ayda kilo kaybı, son 3 ayda ateşlenme gibi birkaç aya yayılan kriterler bulunabildiğinden, kişinin kendi sağlık geçmişiyle ilgili bilgilere hâkim olması önem taşımaktadır. Diğer önemli belirtiler ishal, kanlı dışkılama, ağrılı bağırsak hareketleridir. İBH belirtileri gösteren hastaların bir gastroenteroloji uzmanına giderek gerekli tetkikleri yaptırmaları ve sonrasında tedavi süreçlerini aksatmamaları son derece önemli” dedi. 
"BULAŞICI DEĞİLDİR"
Şahin, "İnflamatuvar bağırsak hastalıkları bulaşıcı değildir. Hasta, hastalığını çevresindeki insanlara bulaştırmaz veya bulaştıramaz. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit ve crohn hastalıklarının temelinde tetikleyici etkenler arasında gıda içerisinde alınan çeşitli maddeler, bakteri, bakteri toksinleri, virüsler, stres ve tütün ürünleri kullanımı sayılabilir ancak günümüze kadar kesinleşmiş tek bir sebep gösterilememiştir. Alevlenmeler arasında kendini iyi hisseden ve semptomları ortadan kalkan kişiler, doktorlarının önerdiği idame tedavisini uygulamayı ve kontroller için gastroenteroloji kliniklerine gitmeyi ihmal etmekte, tedavilerini kendi kendilerine kesmektedir. Yeni bulgular, hastaların doktorlarının tavsiye ettiği şekilde tedavilerine devam etmelerinin, uzun süreli faydalarının olduğunu ve kolon veya rektum kanseri geliştirme risklerini azalttığını göstermektedir. İBH olan kişiler, özellikle İBH konusunda deneyimli gastroenteroloji uzmanları tarafından takip edilmeli ve tedavileri düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ihmal Gelmeyin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okulların ihtiyaçları tespit edildi
Okulların ihtiyaçları tespit edildi
Mahallelinin derdini dinledi
Mahallelinin derdini dinledi
Ziyaretler yapıldı
Ziyaretler yapıldı
Yönetim belirlendi
Yönetim belirlendi
Sorunları dinledi
Sorunları dinledi
Akpınar köyüne ziyaret
Akpınar köyüne ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim