ihmal gelmeyin

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH)’nın kesin nedeni bilinmemekle birlikte sindirim sistemi kanalının yüzeyinde kronik iltihaplanma biçiminde tanımlandığını belirten Dr. Şahin, İltihap ağızdan başlayarak makata kadar sindirim kanalı boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabileceğinin altını çizdi. İBH genelde ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki ayrı tipte oltuğunu söyleyen Şahin, kadın ve erkeklerde eşit olarak görülen İBH; en yaygın olarak 15-35 yaş aralığında gördüğünü belirtti. İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) ve irritabl bağırsak sendromu (İBS) benzer belirtiler sebebiyle genellikle birbiriyle karıştırıldığını vurgulayan Şahin, “İBH’nın belirtileri daha çok ishal, dışkıda kan, kramp biçiminde karın ağrısı, hızlı kilo kaybı, ateş yüksekliği ile sürekli bitkinlik ve halsizlik şeklinde. Kroniktir ve ömür boyu sürüyor. İBS ise daha çok psikolojik kökenli olup; karında şişkinlik, gaz, gerginlik, ağrı, büyük tuvalet alışkanlıklarında bazen kabızlık, bazen ishal şeklinde belirti gösterir. İnflamatuvar bağırsak hastalığına (İBH) geç tanı konması hem hasta hem de hekimler açısından sorun oluşturuyor. Bu durum özellikle ilk belirtileri iritabl bağırsak sendromuyla (İBS) örtüşen Crohn hastalığı için geçerli. İnflamatuvar bağırsak hastalığında 3 aydan uzun süren karın ağrısı, son 3 ayda kilo kaybı, son 3 ayda ateşlenme gibi birkaç aya yayılan kriterler bulunabildiğinden, kişinin kendi sağlık geçmişiyle ilgili bilgilere hâkim olması önem taşımaktadır. Diğer önemli belirtiler ishal, kanlı dışkılama, ağrılı bağırsak hareketleridir. İBH belirtileri gösteren hastaların bir gastroenteroloji uzmanına giderek gerekli tetkikleri yaptırmaları ve sonrasında tedavi süreçlerini aksatmamaları son derece önemli” dedi.

"BULAŞICI DEĞİLDİR"

Şahin, "İnflamatuvar bağırsak hastalıkları bulaşıcı değildir. Hasta, hastalığını çevresindeki insanlara bulaştırmaz veya bulaştıramaz. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit ve crohn hastalıklarının temelinde tetikleyici etkenler arasında gıda içerisinde alınan çeşitli maddeler, bakteri, bakteri toksinleri, virüsler, stres ve tütün ürünleri kullanımı sayılabilir ancak günümüze kadar kesinleşmiş tek bir sebep gösterilememiştir. Alevlenmeler arasında kendini iyi hisseden ve semptomları ortadan kalkan kişiler, doktorlarının önerdiği idame tedavisini uygulamayı ve kontroller için gastroenteroloji kliniklerine gitmeyi ihmal etmekte, tedavilerini kendi kendilerine kesmektedir. Yeni bulgular, hastaların doktorlarının tavsiye ettiği şekilde tedavilerine devam etmelerinin, uzun süreli faydalarının olduğunu ve kolon veya rektum kanseri geliştirme risklerini azalttığını göstermektedir. İBH olan kişiler, özellikle İBH konusunda deneyimli gastroenteroloji uzmanları tarafından takip edilmeli ve tedavileri düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi