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İHH’dan yardım kermesi

İHH Yozgat Şubesi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda yardım kermesi düzenlendi.

13 Temmuz 2021 Salı 00:47
İHH’dan yardım kermesi

İHH Yozgat Şube Başkanı Ahmet Gökhan, İHH Yozgat şubesi olarak Yozgat’ta Cumhuriyet Alanında 4 günlük yardım kermesi açtıklarını söyledi. Kermeste giyim, gıda, kitap satışları yapacaklarını dile getiren Gökhan, açtıkları kermesten elde ettikleri gelir ile Gazze’ye destek vereceklerini, ayrıca Makedonya’da Şule Yüksel Şenler kız yurdu projesine destek vereceklerini sözlerine ekledi. Dört gün boyunca Cumhuriyet alanında Yozgatlı vatandaşlara hizmet verecek olan İHH kermesi Perşembe günü sonunda toplanan para ile Gazze’ye yardımda bulunacak. 

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İHH’dan Yardım Kermesi
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