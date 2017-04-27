iHH'dan anlamlı kermes!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Eski Un Pazarına kurulan kermesin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
Açılışa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, Yozgat İHH Dernek Başkanı Şahin Çarkçı ve vatandaşlar katıldı.
Kermesin açılışında konuşan Yozgat İHH Dernek Başkanı Şahin Çarkçı, "Kermesimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açıyoruz. 5 gün boyunca kermesimiz açık olacak. Kermesimizin geliriyle ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yozgat halkının kermesimize ilgi göstermesini istiyoruz" dedi.
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