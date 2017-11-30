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İHH yardımları sürüyor

Yozgat İHH İnsanı Yardım Derneği ihtiyaç sahibi aileler yardım etmeye devam ediyor.

İHH yardımları sürüyor

Yozgat İHH İnsanı Yardım Derneği ihtiyaç sahibi aileler yardım etmeye devam ediyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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İHH yardımları sürüyor

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Salih Erbek, ihtiyaç sahibi yerli ve mülteci aileler için kışlık kıyafet, ayakkabı ile birlikte gıda paketleri dağıtımına başladıklarını söyledi.
Yaklaşık 5 bin kişilik kışlık kıyafet yardımı yapacaklarını dile getiren Erbek, 130 aileye battaniye, çocuklar için gofret ve 130 aileye de gıda yardımında bulunmaya başladıklarının altını çizdi.
Vali konağı üzerinde bulunan Gimat yanındaki depoda yardımları gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Erbek, Yarım almak isteyenlerin İHH Yozgat şubesine müracaat etmeleri gerektiğini, müracaat edilen kişilere yapılan incelemeler neticesinde gerçekten ihtiyaç sahibi bir aile ise yardımları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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