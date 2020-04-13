İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Yozgat’ta ihtiyaç sahibi 80 aileye Adak-Akika-Şükür kurbanlarından 7 adet kesilerek et dağıtımı yapıldı. Yozgat İHH Başkanı Şahin Çarkcı, zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde Yozgat’ta bulunan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Ayı öncesi ilk etapta 500 gıda kolisi dağıtımına başladıklarını söyledi. Çarkcı, ‘’Tespit ettiğimiz ailelerin evlerine yardım kolileri götürülmekte ve hijyen kurallarına uyarak korunması gereken fiziki mesafede teslim edilmektedir. İşten çıkarılarak işsiz kalan vatandaşlarımızda gözetilmektedir’’ dedi.
13 Nisan 2020 Pazartesi 00:27
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