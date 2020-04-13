Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96471
ALTIN
364.225
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3750
EURO
7.3050

İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında

YOZGAT İHH, şu günlerde zor durumda ola ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:27
0 Okunma
İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Yozgat’ta ihtiyaç sahibi 80 aileye Adak-Akika-Şükür kurbanlarından 7 adet kesilerek et dağıtımı yapıldı. Yozgat İHH Başkanı Şahin Çarkcı, zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde Yozgat’ta bulunan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Ayı öncesi ilk etapta 500 gıda kolisi dağıtımına başladıklarını söyledi. Çarkcı, ‘’Tespit ettiğimiz ailelerin evlerine yardım kolileri götürülmekte ve hijyen kurallarına uyarak korunması gereken fiziki mesafede teslim edilmektedir. İşten çıkarılarak işsiz kalan vatandaşlarımızda gözetilmektedir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
IhhIhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çakır’dan, Oktay’a teşekkür
Başkan Çakır’dan, Oktay’a teşekkür
Araştırma grupları çalışmalarına start verildi
Araştırma grupları çalışmalarına start verildi
Belediyeden sosyal hizmet aracı
Belediyeden sosyal hizmet aracı
Halk Eğitim seri üretime geçti
Halk Eğitim seri üretime geçti
Zabıta 7/24 görevde
Zabıta 7/24 görevde
Dezenfekte stantları hizmete sunuldu
Dezenfekte stantları hizmete sunuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim