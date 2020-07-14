İhata duvarı

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesinde, belediye tarafından mezarlık bölgesinde düzenleme çalışmalarına başlanıldı.

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, beledeyi güzel bir görüntüye kavuşturabilmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Şimşek, ‘’Beldemizin çehresinin daha modernize ve yeşil bir görüntüye sahip olması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Aynı zamanda merkez mahalle Mezarlık çevre düzeni çalışmalarımız başlamıştır’’ dedi.