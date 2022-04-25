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ihaleye çıkıyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, geçtiğimiz yıl projelendirilen ve 2022 yılı yatırım programına dahil edilen Hasbek Göleti yapım işi ihalesi 27 Mayıs tarihinde yapılacak.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:16
ihaleye çıkıyor

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Hasbek Göleti için yaptıkları çalışmalar neticesinde yapım ihalesinin 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Devlet Su İşleri 12'nci Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yılın Nisan ayı içerisinde Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine yapımı planlanan Hasbek Göleti Projenin yapım işinin sözleşmesi yüklenici firma ile imzalanmasına rağmen yatırım programına alınmamasından dolayı yapım çalışmalarına başlanılamamıştı. Bu senenin ocak ayında Hasbek Göletinin 2022 yılı yatırım programına aldığının müjdesini veren AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, şimdi de yapım ihalesinin müjdesini duyurdu. Hasbek Köyü sınırları içerisinde Kargadalı Deresi üzerinde yapılacak olan göletin Talvegden 16.00 ve temelden 27.50 metre yüksekliğinde, kil çekirdek homojen dolgu tipinde olacağının vurgusunu yapan Başer, ‘’Göletimizde depolanacak 3 bin 550 hm3 su ile 9 bin 210 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacak, topraklarımız bereketlenecektir. Sarıkaya’mıza, Hasbek Köyümüze ve istifade edecek diğer köylerimize hayırlı olsun’’ dedi.

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