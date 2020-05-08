Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98399
ALTIN
392.380
DOLAR
7.1223
STERLİN
8.8094
EURO
7.7005

İhale tamam

AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta yapımı öngörülen TOKİ konutlarının ihalesinin yapıldığını açıkladı.

08 Mayıs 2020 Cuma 00:04
İhale tamam

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, merkez Mutafoğlu Mahallesinde yapılacak TOKi konutlarının ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Başer, yazılı açıklamasında, Yozgat halkının sabırsızlıkla beklediği Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkadaki 643 dairelik toplu konutların ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını belirtti. Başer, projenin yatay mimariye göre yeniden revize edilmesi, Elazığ depremi ve korona virüs salgını nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar yüzünden ihalenin geciktiğini aktardı. Başer, konutların daha önce 8 kat olarak planlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari talimatları sonrası kat sayısının 5'e düşürüldüğünü ifade etti. Başer, projenin 643 daire, bir ticaret merkezi, bir camiden oluştuğunu söyledi. Başer, "AK Parti iktidarları döneminde Türkiye her alanda gıpta edilecek gelişme ve büyüme sağladı. Yozgat da bu gelişme ve büyümeden payını aldı. Sosyal devlet ilkemiz gereğince orta gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın da bu büyümeden pay alması için çalışıyoruz. Bu nedenle orta gelir grubu vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve refah düzeyini artırmak için cazip ödeme koşullarında konutlar üretiyoruz. Yozgat merkez ve ilçelerimizde şimdiye kadar ihtiyaca binaen TOKi üzerinden 6 bin 582  konut ve sosyal donatı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İhale Tamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deneme ekimi yapıldı
Deneme ekimi yapıldı
Çiftçi, öğrencilerle buluştu
Çiftçi, öğrencilerle buluştu
Kaymakam veda etti
Kaymakam veda etti
Kaymakam inceleme yaptı
Kaymakam inceleme yaptı
Görüntülü toplantı
Görüntülü toplantı
Açılış heyecanı
Açılış heyecanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim