İhale tamam

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, merkez Mutafoğlu Mahallesinde yapılacak TOKi konutlarının ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Başer, yazılı açıklamasında, Yozgat halkının sabırsızlıkla beklediği Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkadaki 643 dairelik toplu konutların ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını belirtti. Başer, projenin yatay mimariye göre yeniden revize edilmesi, Elazığ depremi ve korona virüs salgını nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar yüzünden ihalenin geciktiğini aktardı. Başer, konutların daha önce 8 kat olarak planlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari talimatları sonrası kat sayısının 5'e düşürüldüğünü ifade etti. Başer, projenin 643 daire, bir ticaret merkezi, bir camiden oluştuğunu söyledi. Başer, "AK Parti iktidarları döneminde Türkiye her alanda gıpta edilecek gelişme ve büyüme sağladı. Yozgat da bu gelişme ve büyümeden payını aldı. Sosyal devlet ilkemiz gereğince orta gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın da bu büyümeden pay alması için çalışıyoruz. Bu nedenle orta gelir grubu vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve refah düzeyini artırmak için cazip ödeme koşullarında konutlar üretiyoruz. Yozgat merkez ve ilçelerimizde şimdiye kadar ihtiyaca binaen TOKi üzerinden 6 bin 582 konut ve sosyal donatı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.