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İhale müjdesi!

Yozgat'ta yapımı planlanan ve kısa bir süre önce kamulaştırma projesine başlanılan "Havalimanı Projesi"ne ilişkin ihale çalışmalarının yıl içerisinde yapılacağı bildirildi. 

İhale müjdesi!

Yozgat'ta yapımı planlanan ve kısa bir süre önce kamulaştırma projesine başlanılan "Havalimanı Projesi"ne ilişkin ihale çalışmalarının yıl içerisinde yapılacağı bildirildi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
29 Haziran 2017 Perşembe 14:48
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İhale müjdesi!

Yozgat'ta Fakıbeyli, Deremumlu, Sarımbey ve Kababel köylerinin bulunduğu 4 bin 200 dönüm arazi üzerine yapımı planlanan Havalimanı Projesi'nde kamulaştırma çalışmalarının ardından bir müjde de ihale tarihine ilişkin geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde hava limanları temelinin atılacağını söyledi. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'havayolu, halkın yolu' düşüncesiyle havaalanı altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane'ye yapacağımız havalimanlarının yapımı ihalesine yıl içinde çıkacağız. Dört şehrimizi daha havalandırarak, 2017'yi havalimanları yılı yapacağız" dedi. 
Arslan, Karaman ve Yozgat havalimanlarının yapımı ihalesine temmuz-eylül aylarında çıkmayı planladıklarını, bölgesel nitelik taşıyacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın ihale sürecini de kasım-aralık aylarında başlatmayı planladıklarını bildirdi. Bu havalimanlarına ilişkin ihale çalışmalarının sürdüğünü anlatan Arslan, söz konusu 3 havalimanının yaklaşık 800 milyon lira bedelle yapılacağını aktardı. Arslan, 2 milyon kapasiteli havalimanlarının üçünün de inşasını 2020'de tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

4 KÖYE AİT ARAZİDE PLANLANLANDI
Yozgat Havalimanı Projesi merkeze bağlı Fakıbeyli, Deremumlu, Sarımbey ve Kababel köyleri arazilerinde planlandı. 
Toplamda 414 parselde yüzde 95'i  köyün sakinlerine ait arazi. 4 bin dönüm arazi üzerinde planlanan havalimanı ile ilgili bakanlık yetkilileri kısa bir süre önce kamulaştırma çalışmasına başlamıştı. 

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