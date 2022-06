iguana ile karşılıyor

Yozgat'ta kafe işletmecisi, müşterilerini omzunda iguana ile karşılıyor. Lise Caddesi'nde kafe işleten Can Öcal'ın, 3,5 yıl önce 30 santimetre boyundayken aldığı ve "CO" adını verdiği iguana, 1 metre 15 santimetreye ulaştı. Öcal'ın zaman zaman omzuna alıp gezdirdiği iguanayı seven vatandaşlar ve kafeye gelen müşteriler, fotoğraf da çektiriyor.