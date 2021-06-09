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İğne uçları çöpe atılmayacak

Yozgat Diyabet Derneği ve Yaşanabilir Çevre Derneği, diyabet hastalarının kullandığı iğnelerin uçlarının çöpe atılmasının önüne geçmek üzere çalışma başlattı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:17
İğne uçları çöpe atılmayacak

Yozgat’ta diyabet hastalarının kullanmak zorunda oldukları iğnelerin uçlarının çöpe atılmasının önüne geçmeye yönelik çalışma başlatılarak, uygulama ile hastalarla birlikte çöpü toplayan belediye görevlileri ve çöplerden beslenen sokak hayvanlarının zarar görmesinin önüne geçileceği kaydedildi. 
Yozgat Diyabet Derneği, Yaşanabilir Çevre Derneği ile birlikte hazırladığı proje ile kesici, delici atık kutularının, insülin kullanan diyabet hastalarına dağıtımı başladı. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, birkaç kez çöpü evin önüne bırakırken iğne uçlarının eline battığını belirterek, ‘’Her ne kadar koruyucu kapağı taksak da çıkabiliyor. Elime battığında dedim ki, bu çöpü toplayan personele de batabilir, çöpü yiyecek için karıştıran sokak hayvanlarına da batabilir, hem canımız yanıyor hem de enfeksiyon riski taşıyor. Toplamak kolaydı, ancak onları imha etmek bir süreç ve tek başımıza yapabileceğimiz bir durum değildi. Yaşanabilir Çevre Derneği ile görüşme sağladık. Onların duyarlı olduğunu yaptıkları çalışmalardan biliyoruz. Sağ olsunlar bir araya geldik, projemizi hayata geçirdik” dedi. Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan ise, ‘’Böylesine bir çevre duyarlılığı olan konuda kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Doğa ve canlıların sağlıklı yaşam sürecine katkıda bulunmak bizim felsefemiz. Uygun kutularda toplanan iğne uçlarının yine uygun şartlarda imhası yapılacak ve ücretsiz olarak hizmet vereceğiz hastalara’’ diye konuştu.

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İğne Uçları çöpe Atılmayacak
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