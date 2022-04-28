iftarlar birlikte güzel

İftar programına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerle bir araya geldi. Programa Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın ve Profesör Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yerköy Müftüsü Mustafa Aktaş, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ekinci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. İftar sonrası konuşan Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, iftarın bereketli sofrasında gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadağ, Yerköy ilçesinde birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma adına düzenlenen iftar programına gösterilen katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Böylesine güzel bir ayda bir iftar sofrasında siz değerli öğrencilerimizle ve yerel dinamiklerimizle birlikte bulunmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin yarınları ve bu ülkenin geleceğinde bayrağı taşıyacak olan sizlersiniz. Dolayısıyla böylesine müstesna bir akşamda sizlerle birlikte olmak ve bu anı, bu güzel iftar sofrasını paylaşmak benim için çok ama çok anlamlı. Medeniyetimizde öyle güzel anlar, öyle güzel günler ve aylar vardır ki o ayların kıymetine paha biçilmez. Ramazan ayı bu zaman dilimlerinden bir tanesi. İnşallah yarın bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi ihya edeceğiz. İnsanoğlu yaratılışı icabı hataları ve yanlışları oluyor. Ama insana en güzel sureti veren ve onu en mükemmel şekilde yaratan Allah, yine insanı mükafatlandıracak öyle aylar ve geceler ihdas etmiş ki yeter ki biz bunun kadrini ve kıymetini bilelim. İnşallah bu vesileyle kadir gecenizin de hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü bayram. Bu vesileyle bayramın size, ailenize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

‘BU SENE BİR ARADAYIZ’

Geçen senelerde pandemi nedeniyle bir arada olamadıklarının altını çizen Karadağ, “Salgın bizi birçok şeyden mahrum etmişti. Artık normalleşmeyle birlikte eski günlerimize dönüyoruz. Bundan sonra gerek MYO bünyesinde, gerek diğer birimlerimizde öğrenci ve personel odaklı faaliyetlerimiz devam edecek. Yerköy ilçemiz, bulunduğu konum ve Türkiye’nin saygın meslek yüksekokullarından birisine sahip olması hasebiyle her açıdan birçok şeyi hak ediyor. Adalet mülkün temelidir.

Adalet doğru tesis edilirse insani ve vicdanı sorumluluklar yerine getirilir diye düşünüyorum. Adalet MYO’dan yetişen siz değerli öğrencilerimizin, adaletin bir mensubu olarak adaletin mülkün temelleri olan süreçlerini yönetmede katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. İlçemizde böylesine müstesna bir meslek yüksekokulunun bulunması ve eğitim öğretime uzun zamandan beri katkı sunması çok anlamlı ve değerli. Odaklandığımız tek hedefimiz bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Sizleri geleceğe çok iyi hazırlamak istiyoruz. İmkânlarımızı üst düzeyde kullanarak sizleri en iyi şekilde eğitim öğretim süreçlerinden geçirmek ve en iyi şekilde mezun etmek istiyoruz. Bu temelde meslek yüksekokulumuzun daha iyi noktaya gelmesinde emek sarf eden bütün hocalarıma, mesai arkadaşlarıma ve yerel dinamiklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Karadağ iftar sonrasında öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

