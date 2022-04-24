Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İftarda buluştular

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakamlık tarafından şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına iftar programı düzenlendi.

24 Nisan 2022 Pazar 00:25
İftarda buluştular

Kaymakam Recep Aydın, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları onuruna verilen iftar programında aileler ile bir araya geldi.  İftar sonrası masaları tek tek dolaşan Aydın, iftar programına katılan şehit yakınlarıyla ve gazilerle bir süre sohbet etti. Yemekten sonra şehit yakınları ve gazilere katılımların dolayı teşekkür eden Aydın, “ Kaymakamlık olarak iftarımızı şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle beraber yapmak istedik. Çünkü biz sizlerle bir aileyiz. Ailemizin en hakiki fertleriyle iftarımızda bir arada olmak istedik. Bu akşam sizlerle birlikte iftar yapan tüm kamu kurum yöneticilerimizin hepsinin, ailenizin birer ferdi olduğunu unutmayınız. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere hizmet etmek hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 23.04.2022 16:01
Anahtar Kelimeler:
İftarda BuluştularBoğazlıyanşehitGazilerIftarRecep AydınYozgatIlerigazetesiHaber24NişanPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 NiSAN COŞKUSU
23 NiSAN COŞKUSU
Meydanda şenlik
Meydanda şenlik
Yiğitler şehrinde buluştular
Yiğitler şehrinde buluştular
Öğrencilere kumbara
Öğrencilere kumbara
Üçüncüsü gerçekleşti
Üçüncüsü gerçekleşti
İkramiye verilmeli
İkramiye verilmeli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim