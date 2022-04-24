İftarda buluştular

Kaymakam Recep Aydın, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları onuruna verilen iftar programında aileler ile bir araya geldi. İftar sonrası masaları tek tek dolaşan Aydın, iftar programına katılan şehit yakınlarıyla ve gazilerle bir süre sohbet etti. Yemekten sonra şehit yakınları ve gazilere katılımların dolayı teşekkür eden Aydın, “ Kaymakamlık olarak iftarımızı şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle beraber yapmak istedik. Çünkü biz sizlerle bir aileyiz. Ailemizin en hakiki fertleriyle iftarımızda bir arada olmak istedik. Bu akşam sizlerle birlikte iftar yapan tüm kamu kurum yöneticilerimizin hepsinin, ailenizin birer ferdi olduğunu unutmayınız. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere hizmet etmek hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.