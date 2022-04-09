İftarda buluştular

Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Müftüsü Ali Gülden'inde katıldığı programda, Vali Polat Polis memurlarının haftalarını kutladı.
09 Nisan 2022 Cumartesi 00:36
Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, ‘Polis Haftası’ etkinlikleri kapmasında Polis Evi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Müftüsü Ali Gülden'inde katıldığı programda, Vali Polat Polis memurlarının haftalarını kutladı.