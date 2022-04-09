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İftarda buluştular

Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, ‘Polis Haftası’ etkinlikleri kapmasında Polis Evi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:36
İftarda buluştular

Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Müftüsü Ali Gülden'inde katıldığı programda, Vali Polat Polis memurlarının haftalarını kutladı.

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