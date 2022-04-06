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iftarda buluştular

Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, ev sahipliğinde şehit aileleri ile birlikte gazi ve ailelerine iftar yemeği verildi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:52
iftarda buluştular

 Polat, ailelerin ramazan ayını tebrik ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi. Vali Ziya Polat ve Eşi Pınar Filiz Polat, masaları tek tek dolaşarak baş tacı olan ailelere 'Gönül soframıza hoş geldiniz' diyerek bir süre sohbet edip taleplerini aldı. Düzenlenen iftar yemeğine katılım sağlayan Belediye Başkanı Celal Köse ve eşi Nagihan Köse’de masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Köse, “Vatan toprağının varlığı ve birliği için canını feda eden şehitlerimize Cenabı Hak'tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum” dedi. 

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