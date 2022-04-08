iftarda bir araya geldiler

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla iftar yemeğinde buluşan Kaymakam Polat, masaları tek tek gezerek istek ve talepleri dinledi. Ailelerin ramazan ayını tebrik eden Polat, "Düzenlemiş olduğumuz iftar programında şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınlarıyla bir araya geldi. Şehit yakınlarımız gazilerimiz ve yakınları başımızın taçlarıdır. Her zaman onların yanlarında olacak. Hepsiyle tek tek sohbet ederek bizlerden istek ve taleplerini dinledik. Bu doğrultuda notlarımızı alarak elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz" dedi.