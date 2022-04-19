iftarda bir araya geldiler

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesislerinde düzenlenen programa Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, , DUYKON Genel Başkanı Durak Turan Düz, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut İbiş, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve davetliler katıldı. Milletvekili Keven, DUYKON Genel Başkanı Durak Turan Düz'e ve yönetimine düzenlemiş oldukları programdan dolayı teşekkür etti.