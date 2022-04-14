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iftarda bir araya geldiler

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi tarafından Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’nde iftar program düzenlendi.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:40
iftarda bir araya geldiler

İftar programına, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet-İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendika kurum temsilcileri ile birlikte üyeler katıldı. İftar programında konuşan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız Yozgat Belediyesinin işçilere sağladığı ek protokol ile yüzde 25’lik zam yapıldığını bunun da belediye işçilerini mutlu ettiğini vurgulayarak Belediye Başkanı Köse’ye teşekkür etti. 
YERLİ VE MİLLİ SENDİKA
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise sendikalarının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ümmeti Müslüman’ın da umudu olmak için çabaladıklarını söyledi. Sendikalarının Yozgat şubesine teşekkür eden Özdemir, birçok ilçenin temsilcileri ve üyeleri ile bir araya geldiği programdan memnun kaldığını vurguladı. Özdemir, “Bu sendika ülkemizin yerli ve milli sendikası, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası, önce insan, önce emek diyerek kurulan bir sendikadır. Bütün amacımız işçilerine, çalışanlarına, emekçilerine karşılıksız hizmet etmek ve onların sayesinde de Türkiye'nin zirvesinde duruyor. İnşallah sizler de hizmet iş sendikamıza bu desteği verdiğiniz müddetçe zirvede durmaya devam edecek ve siz emekçi kardeşlerimin, işçi kardeşlerimin hiç bir zaman boynunu öne eğdirmeyecektir” dedi
TERİ KURUMADAN
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer Covid19 nedeniyle Yozgatlılardan ve bu tür programlardan ayrı kaldıklarının altını çizdi. Başer, işçilerin alın teri kurumadan maaşlarının verilmesine inandığını belirtti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekişmesine vesile olan iftar sofralarının olduğunu ifade etti. Siyasi görüşlerin, dünya görüşlerin, ahiret görüşlerin, meşrep ve mezhep görüşleri ne olursa olsun Türkiye’nin bir olması, beraber olma gerektiğine vurgu yapan Köse, ‘’Bizler göreve geldiğimiz günden beridir çalışma arkadaşlarımızı, mesai arkadaşlarımız olarak gördük öyle de görüyoruz. İşçilerimizin alnının teri kurumadan ücretini verenlerden olduk. Her türlü olumsuzluğa rağmen, her türlü ekonomik ablukaya rağmen, Avrupa'nın vermiş olduğu ekonomik olumsuz etkilere rağmen biz kesinlikle işçi kardeşlerimizi, mesai arkadaşlarımızı mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en fazlasını vermeye çalıştık ve bundan sonraki süreçte de sizlerin hayatlarını daha rahat ettirebilecek her ne imkân varsa biz onları da seferber etmeye de hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum’’ diye konuştu.

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