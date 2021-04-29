İftara 5 Kala

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri saat kulesi civarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hurma, su ikram edildi. İkramların yanında ise Koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik malzemeleri de verildi. Başkan Taşdemir, ‘’Bu etkinliğimizle birlikte iftara yetişemeyen yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza su ve hurma dağıtarak onlarla birebir iletişime geçiyoruz. Bu güzel ve hayırlı bir çalışmadır. Bu çalışmayı Peygamber Efendimizin, ’Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz’ hadisinden yola çıkarak başlattık. Ayrıca bu etkinliğimizle birlikte gençlik sahada durmadan çalışmalarına devam ediyor ve sahada olan bir gençlik olduğumuzu, halkla iç içe olduğumuzu bu şekilde ifade ediyoruz’’ dedi.