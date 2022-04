iftar yemeğinde buluştular

Yozgat Belediyesi Şahin Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Ali Gülden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına yaklaşık 200 kişi katıldı.

Ramazan ayının huzur ve bereketini yaşadıklarını belirten Vali Ziya Polat, “Valiliği himayesinde her gün bir ilçede iftarımızı açıyoruz. Ama bugün burada taş tacımız şehitlerimiz tarafından bizlere emanet edilen ailelerimiz ve bu vatan uğruna savaşan gazilerimiz ile beraberiz. Kalbimizde, gönlümüzde, kapımızda her daim Şehit ailelerimize ve gazilerimize açık. Sadece benim değil tüm herkesin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelerle beraber hepimizin kalbi de gönlü de açık. Soframızda değil, başımızın üzerinde her daim yeriniz var. Ramazan ayımız mübarek olsun, ettiğimiz dualar kabul olsun. Bereketli bir ay, sağlıklı bir ay olsun. Rabbim bayrama huzur içerisinde hep beraber ulaşmayı nasip eder inşallah. Tabi bu organizasyonu yapan müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık" dedi.

Şehit aileleri, gazi yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “ Her zaman yanlarından olduğumuz gibi bundan sonrada hep birlikte olacağız. Onlar bizlerin en değerlileri en kıymetlileridir. Biz Yozgat Belediyemiz olarak devamlı şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazileri yakınlarımızın devamlı yanında olduk. Bundan sonra da her ne şartlarda olursa olsun yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Bugün bizleri bu sofrada birleştiren bu güzel programı düzenleyen İl Müftülüğümüze ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubemize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.