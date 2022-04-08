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iftar sonrası temizlik

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri sokak ve cadde temizliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

08 Nisan 2022 Cuma 00:45
iftar sonrası temizlik

Halkın daha temiz bir Sorgunda yaşamaları için tüm çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. İftar sonrası temizliklerin devam ettiğinin altını çizen Ekinci, "Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ramazan ayı öncesi tüm sokak ve caddeleri temizleyen ekiplerimiz şimdide iftar sonrası temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın huzuru bizler için her şeyden önemli yapmış olduğumuz hizmetlerin hepsi Sorgunumuz için halkımız için. Bu manada emeklerini hiç bir zaman esirgemeyen gece gündüz demeden çalışan belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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