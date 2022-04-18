iftar sofrasında buluştular

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde akademik ve idari personel ile öğrenciler bir araya geldi. Merkezi Yemekhane'de düzenlenen iftar programında sonrasında Rektör Prof. Dr. Karadağ, iftar programına gösterilen katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuru içerisinde kurulduğu günden bu yana bayrağı daha yükseklere taşıma gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Aynı masa etrafında toplandıkları bu iftar sofrasının bu birlik ve beraberliğin en güzel fotoğrafı olduğunun altını çizen Karadağ, ‘’Sizlerle birlikte, inanç ve kararlılıkla üniversitemizi marka üniversite yapma yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Burada bulunmanızdan ve iftarın güzelliğini, bereketini birlikte yaşamaktan dolayı mutluluğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu güzel zaman dilimi hürmetine Rabbimizden vatanımızı, milletimizi ve İslam dünyasını her türlü kötülükten ve şer güçlerden muhafaza etmesinin diliyorum. Özellikle Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak bütün çalışanlarımıza, aile fertleriyle beraber sağlık ve sıhhat diliyor bayramı da yine aynı şevk ve heyecanla kutlamayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum” dedi.