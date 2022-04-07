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iftar daveti

Yozgat Şehir Hastanesi, yapmış olduğu çalışmalar ve düzenlemiş olduğu etkinlikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:16
iftar daveti

Ramazan ayı boyunca Şehir Hastanesi tarafından Perşembe günleri personel ve ailesine iftar yemeği verilecek. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, düzenlenecek olan iftar yemeği programına tüm personel ve ailelerini davet etti. “İftar sofrası ramazan ayının bereketini beraber yaşamak ve sevdiğimiz insanlarla birlikte olabilmek için en güzel vesiledir” diyen Kozan sözlerine şu şekilde devam etti; “ Bu ay evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazanın coşkusunu hastanemizde de yaşatmak istiyoruz. Her Perşembe günü düzenlenecek olan iftar programımıza çalışanlarımızı ve sevgili ailelerini davet ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz herkesi bir arada görmekten mutluluk duyarız.” 

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