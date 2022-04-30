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iftar buluşmalarına devam

Yozgat Valiliği himayesinde gerçekleştirilen ‘Yiğitler Şehri Yozgat iftar Buluşmaları’ programı Yerköy ilçesinde gerçekleşti. İlçede, Yozgat Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından kurulan iftar sofrasında Vali Ziya Polat, Kaymakam Mustafa Karaca ve Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ilçe halkıyla bir araya geldiler.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:35
iftar buluşmalarına devam

İftar öncesi konuşma yapan Vali Ziya Polat, birlik, beraberlik ilçe Yozgat ve ilçelerde iftar programı düzenlediklerini söyledi.
Vali Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada 13’üncü iftar soframızı Yerköy ilçemizde siz değerli hemşerilerimizle birlikte yapmanın mutluluğu yaşamaktayız. Şükürler olsun iftarımızı açtık. İftar programımıza katılarak, soframıza gönüllümüze hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Rabbim Huzur içerisinde sağlık içerisinde bayrama ulaşmayı bize nasip etsin” 
İftarın birliğe beraberliğe vesile olduğunu belirten Yılmaz, “Ramazan ayı birlik beraberlik mağfiret ayıdır. Toplum olarak birlikte yaşamanın ve paylaşmanın önemini daha iyi anladığımız, birliktelik ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayına ulaşmanın sevincini,  ilçe halkımızla paylaşacağımız bir iftar programındayız. Bu manevi atmosferi yaşamaktan ve paylaşmaktan oldukça mutluyuz. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin” dedi.
Gerçekleşen iftar programına Vali Ziya Polat, Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu,  İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı sonrasında, Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından canlandırılan ‘Çelebi Emmi’ tiyatro gösterisi sahne aldı.
 

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