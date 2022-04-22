‘iftar Buluşmaları’na devam

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen iftar programına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ömer Codar, kurum amirleri, siyasi parti liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Polat, daha sonra kıraathanede vatandaşla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

