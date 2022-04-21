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İftar buluşmalarına devam

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen ‘İftar Buluşmaları’ kapsamında Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde iftar programı düzenlendi.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:51
İftar buluşmalarına devam

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonunda düzenlenen iftar programına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve halk katıldı. İftar öncesi protokol üyeleri programla ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından ilahi ve ney dinletisi eşliğinde iftar yapıldı. Daha sonra Yozgat Sanat Tiyatrosu ekibi tarafından Sarıkaya halkına ‘Çelebi Emmi’ oyunu sahnelendi. ‘Çelebi Emmi’ tiyatro oyunu diğer ilçelerde olduğu gibi Sarıkaya ilçesinde de vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İftar sonrası vatandaşlarla kıraathanede bir araya gelerek sohbet eden Polat, sorunlarını dinleyerek isteklerini not aldı. 

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