iftar buluşmalarına devam

Vali Ziya Polat, iftar buluşmaları kapsamında Akdağmadeni ilçesinde vatandaşlar ile buluştu.

Akdağmadeni ilçesinde valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan sofrada Vali Ziya Polat, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Kaymakamı Fatih Topuz, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Vali Ziya Polat, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, “Yozgat merkez ve 13 ilçemizde iftar sofrası kurmaya devam ediyoruz. Akdağmadeni ilçemizde de kurmuş olduğumuz iftar soframızda vatandaşlarımız ile beraber iftarımızı yaptık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, aynı sofradaki sevgimizi hayatımıza da yansıtıp bir ve beraber olalım. Tek amacımız Yozgat’ımız için çalışmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından canlandırılan ‘Çelebi Emmi” tiplemesi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Daha sonra kıraathanede vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı