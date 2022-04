iftar birlikte güzel

Üniversite Merkezi Yemekhanesinde düzenlenen iftar programına; Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Murat Ayrancı, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreterimiz Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle iftar öncesi bir süre sohbet eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ ve protokol üyeleri, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Hilmi Altıok’un Kur’an tilaveti ve okuduğu ezanla birlikte iftarlarını açtı.

Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin en değerli üyeleri öğrencilerle her fırsatta bir araya gelmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yozgat il protokolünün katılımı ile iftar sofrasında, üniversite-şehir dayanışmasının ve paylaşmanın en güzel örneğinin yaşandığını belirten Karadağ, “Sayın Valimiz bizleri kırmayıp iftar soframıza katıldılar. Her zaman olduğu gibi üniversitemizi ve sizleri merkeze koydular. Kendilerine ve il protokolümüze teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, barış, kardeşlik, muhabbet ve hoşgörünün hâkim olduğu bir aydır. Bugün sizlerle iftar sofrasında bir araya gelip bizler için ne denli önemli olduğunuzu hissettirmek istedik. Sizlerle Ramazan ayının bereketini birlikte yaşıyor, bir arada olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Biz sizleri çok önemsiyoruz. Biz biliyoruz ki bu bayrak yarın sizlere teslim edilecek. Geleceğin valileri geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, rektörleri aranızdan çıkacak. Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan siz gençlerin her açıdan memnun olacağı, her açıdan huzur bulacakları bir gelecek inşa etmek bizlerin en önemli vazifesidir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu iftar yemeğine katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum.” dedi.

Yozgat Vali Ziya Polat da 20 binin üzerinde öğrencisiyle Yozgat’a değer katan Yozgat Bozok Üniversitesinin değerli öğrencileri ile bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Ramazanın bereketini bugün sizlerin sofrasında yaşadık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ettiğimiz duaları kabul etsin. Sizlerin devletimize, milletimize sadakatle hizmet edecek birer iyi insanlar olarak yetiştirmelerini hocalarımızdan bekliyorum ve istiyorum. Soframız bereketli, Ramazan ayımız mübarek olsun.”