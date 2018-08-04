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İdare pikap alacak

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda İl Özel İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu pikap türü motorlu araçlar konusu gündeme geldi.

İdare pikap alacak

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda İl Özel İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu pikap türü motorlu araçlar konusu gündeme geldi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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İdare pikap alacak

İl Özel İdaresi’nin saha çalışmalarında ihtiyaç duyduğu pikap alımıyla ilgili İl Genel Meclisi’ne önerge sunuldu. İl Genel Meclisi’nde gerçekleşen toplantıyı Başkan Halil Şahbaz yönetti. Meclis gündemine gelen pikap talebiyle ilgili, idare yöneticileri, meclis üyelerine bilgi verildi. İdareye ait ekonomik ömrünü dolduran pikapların, kısa süre önce elden çıkarıldığını bildirildi. Eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran pikapların devre dışı olmasıyla birlikte, yeni pikaplara ihtiyaç duyulduğu ve alım yapılması için gereken bütçe ile ilgili detaylar üyelere aktarıldı. İl Genel Meclisi üyeleri ise konunun detaylı incelenmek ve görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesini oy birliğiyle kabul etti.

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