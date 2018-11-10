İdare Altun’a emanet

Yozgat Valisi Kadir Çelik, İl Özel İdaresi konusunda tecrübesi bulunan Vali Yardımcısı Salih Altun’u İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine vekaleten görevlendirdi. Yozgat’ta 2003 yılından bu tarafa Yozgat’ta görev yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, Yozgat’tan ayrıldı. Görevi vekaleten devralan Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekterliği makamına oturdu, personel ile toplantılar yaparak, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler edindi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 06:03
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