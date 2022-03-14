içme sularına inceleme

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş, Çayıralan ilçesinde içme suyu depolarının genel durum olarak Avşaralan köyü, Gülderesi köyü, Karaazap köyü ve Kaletepe köylerinde depo yapımı ve onarıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İlçeye bağlı diğer köylerin depolarının genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Karataş, 2021 yılında Avşaralan köyüne devlet vatandaş işbirliğiyle yeni bir depo yapıldığını, içme suyu ishale hattı 2022 yatırım programına alındığı ve 2022 yılında yeni depodan köye ilave olarak içme suyu verileceğini dile getirdi. Karataş, ancak aynı köyde eski su deposundaki vana bölümünde bakım onarıma ihtiyaç duyulduğunu, Karaazap köyüne 50 metre küp depo yapımı 2022 yatırım programına alındığının altını çizdi. İlçede Alidemirci, Aşağıyahyasaray, Avşaralan, Çukurören, Derekemal. Elçi, Fahrali, Gülderesi, Karaazap, Menteşe, Güzelyayla, Söbeçimen, Turluhan ve Yukarıyahyasaray köylerinde içme sularının kendi cazibesi ile köylere geldiğinin altını çizen Karataş, ‘’Aşagitekke, Curali, Evciler, Günyayla, İnönü, Kaletepe. Karakışla, Külekçi, Yukantekke köylerinde ise hem cazibeli hem de motopomp sistemiyle içme suları karşılanmaktadır. İlçeye bağlı Karakışla köyünde içme suyu yetersiz olup, 2019 yılında derin kuyu sistemi ile su araması yapılmış ancak başarılı olunamamıştır. İlçeye bağlı Gulderesi köyünde içme suyu yetersiz olup, derin kuyu vurulması için 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. İlçede elektrikli motopomp sistemiyle su ihtiyacını karşılayan köylerin haricinde diğer köylerde su ücreti toplanılmamakla birlikte Çayıralan Kaymakamlığı tarafından 2021 yılında Akıllı Su Sayacı taktırılması projesiyle bir kısım köylere su sayaçları takılmış olup, diğer köylerde ise çalışmalar devam etmekte’’ dedi.