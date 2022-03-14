Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

içme sularına inceleme

Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı köylerde, içme suyu tesisleri ile içme suyu depolarına yönelik incelemeler yapıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:44
içme sularına inceleme

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş, Çayıralan ilçesinde içme suyu depolarının genel durum olarak Avşaralan köyü, Gülderesi köyü, Karaazap köyü ve Kaletepe köylerinde depo yapımı ve onarıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İlçeye bağlı diğer köylerin depolarının genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Karataş, 2021 yılında Avşaralan köyüne devlet vatandaş işbirliğiyle yeni bir depo yapıldığını, içme suyu ishale hattı 2022 yatırım programına alındığı ve 2022 yılında yeni depodan köye ilave olarak içme suyu verileceğini dile getirdi. Karataş, ancak aynı köyde eski su deposundaki vana bölümünde bakım onarıma ihtiyaç duyulduğunu, Karaazap köyüne 50 metre küp depo yapımı 2022 yatırım programına alındığının altını çizdi. İlçede Alidemirci, Aşağıyahyasaray, Avşaralan, Çukurören, Derekemal. Elçi, Fahrali, Gülderesi, Karaazap, Menteşe, Güzelyayla, Söbeçimen, Turluhan ve Yukarıyahyasaray köylerinde içme sularının kendi cazibesi ile köylere geldiğinin altını çizen Karataş, ‘’Aşagitekke, Curali, Evciler, Günyayla, İnönü, Kaletepe. Karakışla, Külekçi, Yukantekke köylerinde ise hem cazibeli hem de motopomp sistemiyle içme suları karşılanmaktadır. İlçeye bağlı Karakışla köyünde içme suyu yetersiz olup, 2019 yılında derin kuyu sistemi ile su araması yapılmış ancak başarılı olunamamıştır. İlçeye bağlı Gulderesi köyünde içme suyu yetersiz olup, derin kuyu vurulması için 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. İlçede elektrikli motopomp sistemiyle su ihtiyacını karşılayan köylerin haricinde diğer köylerde su ücreti toplanılmamakla birlikte Çayıralan Kaymakamlığı tarafından 2021 yılında Akıllı Su Sayacı taktırılması projesiyle bir kısım köylere su sayaçları takılmış olup, diğer köylerde ise çalışmalar devam etmekte’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Içme Sularına IncelemeIlerigazetesiMartCumartesi2022YozgatSorgunYozgat İl Genel Meclisi Jeotermal Ve Su Kaynakları KomisyonuçayıralanIçme SuyuTesisDepoIncelemeAbdulbaki Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Çocuk eğitimi verildi
Çocuk eğitimi verildi
Derneklere yeni imkan
Derneklere yeni imkan
Boğazlıyan’a istihdam desteği
Boğazlıyan’a istihdam desteği
DOĞALGAZSIZ iLÇE KALMAYACAK
DOĞALGAZSIZ iLÇE KALMAYACAK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim