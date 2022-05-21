içme sularına inceleme

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde içme suyu şebeke hattı, içme suyu tesisleri ve içme suyu depolarının genel durumları hakkında incelemeler yapılarak rapor haline getirildi. Yozgat İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Yılmaz, Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde içme suyu şebekesi ve içme suyu deposunun mevcut olduğu, 38 adet köyün içme suyunun hidroforlu sistemle karşılandığı, 23 köyün içme suyunun hidroforlu ve cazibeli olarak kullandığı, 17 köyün cazibeli olarak içme suyunu kullandığı, 51 köyün içme suyu birimine abone olduğunun tespit edildiğini söyledi. Evci, Taşpınar, Körük, Kartal, Hacıfakılı, Dokuz, Eynelli köylerinde 75 metreküplük su depolarının yeni yapıldığı ve sorunsuz çalıştığını kaydeden Yılmaz, Tekkegüneyi, Sekikaşı, Boyalık ve Sağıroğlu köylerinde içme suyu depo bakım ve onarımlarının yapıldığı ve iyi durumda olduğu, bunun yanında tüm köylerin ihtiyaç doğrultusunda içme suyu şebeke onarımları ve motopomp onarımlarının yapıldığını kaydetti. 2022 yılı içerisinde dört köyün içme suyu deposunu ve altı köyün içme suyu şebeke hattının programa alındığı hatırlatan Yılmaz, ‘’Mali durum elverdiği ölçüde yatırımların yapılacağı gerek yetkililerden alınan bilgilerden ve gerekse yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır’’ dedi. •Haber Merkezi•