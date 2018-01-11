İçme değişim istiyor

Yozgat Terziler Odası’na aday olan Abdurrahman İçme, odanın kuruluş amaçlarına uygun hareket edilmediğini düşündüğünü ifade etti. Terziler Odası’nın kurumsal manada tanınmadığını da aktaran İçme, odanın kendine ait müstakil

yerinin olmadığını, göreve seçilmesi durumunda Terziler Odası’nı daha kurumsal bir hale getirerek, meslektaşlarının sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında genç ve dinamik bir ekiple hareket edeceklerini kaydederek, tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti.