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‘içişlerine müdahale edemezler’

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki gösteren Adalet Bakanı Hemşehrimiz Bekir Bozdağ, bunun Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu belirterek, “Buradan bir kez daha Almanya’yı kınıyorum. Değil Almanya, dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye’nin yargısına da içişlerine de müdahale edemez” dedi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:25
‘içişlerine müdahale edemezler’

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından geçmiş dönemlerde partide görev yapmış yöneticiler için düzenlenen vefa programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki gösterdi. Almanya’yı kınadığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Almanya Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni görülmekte olan bir dava nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bu Almanya’nın Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Buradan bir kez daha Almanya’yı kınıyorum. Değil, Almanya, dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye’nin yargısına da iç işlerine de müdahale edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Kimsenin de böyle bir şey haddine değil. Almanya'da Solingen faciasında, NSU davasında daha pek çok konuda dünyanın şahit olduğu nice hukuk katliamları oldu. Hukuk ayaklar altına alındı. Katiller korundu. Havanda su dövüldü. Bütün dünya ve Türkiye buna şahit, biz de yakından takip ettik. O zaman hukuk bunların aklına hiç gelmedi. Ama bakıyorsunuz Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmek için her şeyi bahane etmeye gayret ediyorlar. Sana ne ya Türkiye ne yapıyorsa kendi hukuku çerçevesinde yapıyor. Türk yargısı da bağımsız, kendi bağımsızlığı içerisinde anayasa, kanun ve hukuka bağlı olan bir vicdani kanaatle hükümlerini hissediyorum" diye konuştu.
Herkesin Türk yargısına saygı duymak zorunda olduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Türk yargısına karşı Almanya’nın ABD’nin takındığı bu tutumu biz reddediyoruz. Onları uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz. Türkiye, Almanya’nın veya ABD’nin kaş çatmasıyla büyükelçi çağırmasıyla açıklamasıyla bir takım değerlendirmesi ile hizasını ve istikametini değiştirecek bir ülke değildir. Bunu herkes iyi görmeli” şeklinde konuştu. •İHA•
 

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